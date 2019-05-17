Косплей, кино и комиксы: в Петербурге начался Comic Con

Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В Петербурге начался первый фестиваль фантастики, комиксов и гик-культуры Comic Con Saint-Petersburg 2019, передает 17 мая корреспондент ИА REGNUM.

На территории выставочного комплекса Ленэкспо собираются художники, комиксисты, косплееры, представители сувенирных магазинов и геймеры. Сразу со входа гостей встречают гигантские стенды «Звёздные войны» от LEGO и интерактивная зона видеоигр от Nintendo.

В первые часы мероприятия перед гостями с презентациями новых комиксов и с планами на грядущий год выступили издательства BUBBLE и «Другое издательство», после них с необычном форматом мюзикла об информационных технологиях на сцене появилась компания «Дикий Digital», представляя новое приложение с «живыми» комиксами Russian Hackers Comics.

После этого под аплодисменты публики ведущие провели гостевое косплей-дефиле, при котором участники фестиваля, непрофессиональные или начинающие косплееры, могут показать свои наряды публике: регистрация на шоу проводится непосредственно перед его проведением, и у каждого выступающего есть 30 секунд на выход. Гостевое косплей-дефиле будет проводится каждый день фестиваля.

На аллее художников посетители могут приобрести открытки, плакаты и арты непосредственно от их авторов, а также заказать собственный портрет или скетч на любую тему, и получить его прямо на фестивале. При этом в рамках аллеи автограф-сессии проводят и именитые комиксисты — например, можно заказать рисунок у Маттео Скалеры, итальянского художника, работавшего над историями о Мстителях, Дэдпуле, Людях Икс.

В течение дня в кинозале состоятся эксклюзивные показы и предпремьеры фильмов, сериалов и анимационных лент, вроде спецвыпуска мультсериала «Время приключений» — «Копья» (8 серий за 88 минут) от Cartoon Network. Разнообразные конкурсные активности дают гостям возможность выиграть памятные призы — книги, коробки-сюрпризы, фигурки любимых персонажей.

Comic Con Saint-Petersburg 2019 пройдет в течение трёх дней — 17, 18 и 19 мая в павильоне №7 Ленэкспо. Для участников фестиваля организаторы запустили бесплатные автобусы от м. Приморская.

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