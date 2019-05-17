В Петербурге объявят международный конкурс на создание нового арт-парка

Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге, на набережной Малой Невы напротив стрелки Васильевского острова будет разбит новый арт-парк. Руководство города приняло решение объявить в ближайшее время международный конкурс на создание концепции масштабной зоны культурного досуга. Об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на телеканале 78. Судя по всему, петербургский проект будет конкурировать с московским парком «Зарядье». На 6 гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит грандиозный парк. Главной точкой проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.