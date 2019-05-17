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В Петербурге объявят международный конкурс на создание нового арт-парка

Культура

Под новый парк предварительно выделяется 6 гектаров

Санкт-Петербург, 17 мая 2019, 12:52 — REGNUM  В Санкт-Петербурге, на набережной Малой Невы напротив стрелки Васильевского острова будет разбит новый арт-парк. Руководство города приняло решение объявить в ближайшее время международный конкурс на создание концепции масштабной зоны культурного досуга. Об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на телеканале 78. Судя по всему, петербургский проект будет конкурировать с московским парком «Зарядье». На 6 гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит грандиозный парк. Главной точкой проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.

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Культурная хроника
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