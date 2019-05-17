В Каннах показали новый фильм рёжиссёра Балагова «Дылда»

Канны, Франция, , 12:49 — REGNUM В Каннах 16 мая 2019 года состоялась международная премьера фильма режиссёра Кантемира Балагова «Дылда». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба кинокомпании «НОН-СТОП Продакшн».

Картину показали в рамках программы «Особый взгляд» (Un Certain Regard). Зрителям её представили продюсер Александр Роднянский и исполнительницы главных ролей Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Напомним, это второй фильм Кантемира Балагова, режиссёр уже во второй раз показывает свое кино в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

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Российская премьера фильма «Дылда» состоится на кинофестивале «Кинотавр», который пройдёт в Сочи в период с 9 по 16 июня 2019 года. В российский прокат картина выйдет 20 июня 2019 года.

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