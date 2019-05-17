Дети без «Голоса», взрослые без лица

Москва, , 12:19 — REGNUM Отрадно, что все-таки Первый канал оперативно сориентировался в ситуации с итогами финала шестого сезона проекта «Голос. Дети». приняв суровое и мужественное решение отменить результаты голосования, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

На сегодня фактически вопрос уже исчерпан. Справедливость восторжествовала, но этого мало. В России необходимо разработать и принять закон или хотя бы правила этики работы телеканалов с развлекательными программами, в которых будут предотвращаться цифровые атаки в формате накруток голосов.

«Кто потерял свое лицо в результате скандала в детской программе «Голос» уже понятно. Очень жаль, что большие деньги ушли на фейковые звонки и смс-сообщения, а не на благотворительность. Удовольствие это дорогое, и кто стоит за накруткой голосов развенчанной победительницы несложно догадаться», — отметил эксперт.

В России даже богатым людям уже давно пора быть скромнее в своих поступках, не терять связь с реальностью. В эпоху цифрового равенства опорочить свое доброе имя очень легко и пример с итогами голосования должен остаться в памяти любого толстосума: выбором зрителя нельзя управлять, его невозможно купить.

«Конечно, Первый канал может еще больше набрать очков, сделав правильные выводы и первым в России предложить новую методику голосования. Шоу «Голос.Дети» сегодня стало самым известным и осуждаемым. Оно соберет рекордную аудиторию 24 мая и привлечет рекламодателей с очень высокими бюджетами», — высказал свое мнение Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

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