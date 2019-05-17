«В нерабочее время»: выставка работ сотрудников Русского музея

Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM 17 мая в Русском музее для посетителей открывается выставка «В нерабочее время». Необычность данной экспозиции в том, что на ней представлены художественные работы сотрудников самого прославленного музея. Об этом сообщает информационный портал museum.ru.

По мнению руководства учреждений культуры, такая акция позволит ближе познакомить многочисленных посетителей с работниками музея, узнать о их недюжинном таланте накануне Международного дня музеев — 18 мая. Всего представлено 120 работ, выполненных в различных техниках и жанрах. Это не только «классические» произведения — картины, графика, скульптура, но и мозаика, керамика, лоскутное шитье, вышивка и многое другое.

Свои художественные опыты представили научные сотрудники, хранители, реставраторы, экскурсоводы, ремонтники и специалисты по рекламе и связям с общественностью Русского музея.

Выставка будет работать до 29 мая.