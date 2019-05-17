Во Владивостоке проходит фестиваль «Литература Тихоокеанской России»

Владивосток, , 11:12 — REGNUM Во Владивостоке открылся фестиваль «Литература Тихоокеанской России». В международном форуме принимают участие не только российские писатели и издатели, но и литераторы, переводчики и слависты из Вьетнама, Китая, Южной Кореи, Японии и Франции. В программе более 60 мероприятий: дискуссии и лекции, встречи с писателями и издателями, выставки и книжные ярмарки, вручение премий и поэтические вечера, представления литературных новинок, гастрономические посиделки и многое другое.

17 мая истинные любители словесности могут прослушать такие интересные лекции, как «Делай фантастику и будет что будет», «Время распада», «Патриотизм, либерализм и абсолютная свобода творчества», принять участие в дискуссиях «Общество спектакля не закончилась» и «Современная русская поэзия. Графоманы рулят?», встретиться с писателями Сергей Лукьяненко, Анастасией Орловой, Татьяной Крыловой и другими. Надо отметить, что писательский десант вообще выглядит внушительно — на фестиваль приехали такие именитые авторы как Андрей Рубанов, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Павел Басинский, Юрий Поляков и многие другие.

18 мая состоится представление новой общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева: первые победители будут объявлены в декабре.