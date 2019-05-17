Звезда «Сумерек» может стать новым Бэтменом

Лос-Анджелес, США, , 10:11 — REGNUM Роберт Паттинсон («Сумерки») претендует на то, чтобы стать новым Бэтменом, актёр может сняться в будущем фильме режиссёра Мэтта Ривза. Об этом 17 мая сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, он уже прошел некий кастинг, который, впрочем, инсайдеры охарактеризовали как «неофициальный». Они также сообщили, что Ривз рассматривает на роль Бэтмена Николаса Холта.

Читайте также: Кевин Файги: две вещи, решиться на которые на съемках Marvel было сложно

Напомним, дата премьеры нового фильма о Бэтмене назначена на 17 июля 2020 года, ранее СМИ сообщили, что её производство должно стартовать в конце 2019 года или начале 2020 года. В марте 2019 года актер Оскар Айзек опроверг слухи о том, что он является кандидатом на роль супергероя.

Читайте ранее в этом сюжете: «Детектив Пикачу» возглавляет кассовые сборы в Китае, «Мстители» не отстают