Видео: канал CW выпустил трехминутный ролик про сериал Бэтвумен

Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM В сеть выложили первый полноценный трейлер сериала «Бэтвумен», главную роль в котором исполнила актриса Руби Роуз. Ролик был опубликован 16 мая на YouTube-канале The CW Network.

Телеканал напомнил, что шоу начнёт выходить в эфир осенью 2019 года. Кейт Кейн (Руби Роуз) впервые одевает костюм Бэтвумен лишь во второй половине ролика: в тот момент, когда попадает в бэтпещеру.

Читайте также: Видео: LEGO выпустил набор по сериалу «Очень странные дела»

Напомним, предстоящий сериал отличается от других шоу вселенной DC тем, что по его сюжету Бетвумен является лесбиянкой. В качестве режиссёра сериала выступил Маркос Сига, в качестве продюсеров: Грег Берланти, Кэролайн Дрис и Джефф Джонс.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарик Харламов вступился за создателей финала «Игры престолов»