Пятница, 17 Мая 2019 года
10:29:40 МСК

Видео: канал CW выпустил трехминутный ролик про сериал Бэтвумен

Культура

По сюжету Кейт Кейн является лесбиянкой

Лос-Анджелес, США, 17 мая 2019, 09:58 — REGNUM  В сеть выложили первый полноценный трейлер сериала «Бэтвумен», главную роль в котором исполнила актриса Руби Роуз. Ролик был опубликован 16 мая на YouTube-канале The CW Network.

Телеканал напомнил, что шоу начнёт выходить в эфир осенью 2019 года. Кейт Кейн (Руби Роуз) впервые одевает костюм Бэтвумен лишь во второй половине ролика: в тот момент, когда попадает в бэтпещеру.

Читайте также: Видео: LEGO выпустил набор по сериалу «Очень странные дела»

Напомним, предстоящий сериал отличается от других шоу вселенной DC тем, что по его сюжету Бетвумен является лесбиянкой. В качестве режиссёра сериала выступил Маркос Сига, в качестве продюсеров: Грег Берланти, Кэролайн Дрис и Джефф Джонс.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарик Харламов вступился за создателей финала «Игры престолов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить