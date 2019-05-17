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Лазарев пожаловался на проблемы со здоровьем из-за кондиционеров

Культура

«Здесь очень холодно», — посетовал певец

Тель-Авив, Израиль, 17 мая 2019, 08:43 — REGNUM  Представляющий Россию на песенном конкурсе «Евровидение — 2019» певец Сергей Лазарев пожаловался на проблемы со здоровьем из-за сильной работы кондиционеров.

«Здесь очень холодно. Возможно, причиной тому кондиционеры. Убавьте их, пожалуйста, это желание всех нас», — сказал певец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лазарев за два дня до «Евровидения» обратился за медицинской помощью из-за боли в шее. По его словам, ему делают массаж и все нужные процедуры для решения проблемы. Он надеется, что к моменту выхода на сцену она будет решена.

Накануне состоялся второй полуфинал песенного конкурса. Сергей Лазарев с композицией Scream («Крик») вышел в финал, который состоится 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).

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Конкурс «Евровидение»
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