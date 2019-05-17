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Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»

Культура

«Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских», отметил заслуженный артист России

Москва, 17 мая 2019, 08:13 — REGNUM  Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских». Об этом актер рассказал «Вечерней Москве».

По его словам, ему довольно часто предлагают сниматься в Европе и США, но он отвечает отказом, несмотря на большие гонорары.

«Но я не хочу и не буду. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских», — отметил Пускепалис.

Напомним, Сергей Пускепалис — советский и российский актер и режиссер. В начале декабря 2018 года он был назначен заместителем руководителя Московского художественного академического театра имени Максима Горького по творческой работе.

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