«Детектив Пикачу» возглавляет кассовые сборы в Китае, «Мстители» не отстают

Пекин, , 06:34 — REGNUM Голливудский фильм «Покемон. Детектив Пикачу» продолжает возглавлять топы кассовых сборов в Китае, говорится на информационном сайте данных о китайских фильмах, передает 17 мая агентство Синьхуа.

Фильм, представляющий из себя смесь анимации, живой съемки и экшена собрал за 16 мая 15,74 млн юаней ($2,3 млн). Следом за ним расположился хит предыдущих недель — кинокомикс «Мстители: Финал» с его 8,99 млн юаней. На третьем месте расположился ливанский фильм «Капернаум», который собрал 5,71 млн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые три дня проката в Китае с 10 по 12 мая фильм «Покемон. Детектив Пикачу» собрал 258 млн юаней или $40 млн, впервые за несколько последних недель опередив «Мстителей».

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