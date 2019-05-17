Фадеев: Провести «Голос. Дети» 24 мая – плохая идея

Москва, , 03:51 — REGNUM Проводить новый конкурс шоу «Голос. Дети» 24 мая после того, как были выявлены подтасовки с голосованием, не стоит, заявил продюсер Максим Фадеев в интервью RT.

Комментируя результаты проверки, которая выявила нарушения при голосовании на шоу «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу, Фадеев сказал, что не верит в причастность Первого канала к подтасовкам.

По его мнению, Первый канал является «жертвой ситуации».

«Если 24 мая опять состоится конкурс, то это ужасная идея, — считает продюсер. — Но если это будет некий примирительный дружеский вечер, то это абсолютно правильно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты конкурса, в котором победила Абрамова, аннулированы после того, как проверка показала нечестность голосования.

Комментируя это решение, ведущий программы Дмитрий Нагиев отметил, что взрослые грубыми вмешательствами портят хорошую игру.

Читайте подробнее: Нагиев высказался о решении отменить результаты финала шоу «Голос. Дети»

Читайте ранее в этом сюжете: Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети»