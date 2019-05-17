«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»

Тель-Авив, Израиль, , 01:03 — REGNUM Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал 64-го конкурса «Евровидение». Об этом сообщается в Twitter песенного конкурса.

Лазарев исполнил песню Scream («Крик»). Второй полуфинал, в котором участвовала Россия, состоялся 16 мая.

Кроме России в финал 16 мая прошли Азербайджан, Албания, Дания, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Северная Македония, Швейцария и Швеция.

Напомним, 64-е «Евровидение» проходит в Тель-Авиве, финал состоится 18 мая. По итогам первого полуфинала, в финальном выступлении будут участвовать Кипр, Словения, Чехия, Белоруссия, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция, Сан-Марино.

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