Четверг, 16 Мая 2019 года
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Путин призвал эффективнее использовать объекты культурного наследия

Культура

Глава государства выступил на медиафоруме Общероссийского народного фронта

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2019, 22:14 — REGNUM  16 мая, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта, президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести ревизию правил использования объектов культурного наследия. Он призвал сделать их проще и эффективнее, но без вреда для памятников.

Глава государства отметил, что принятые в свое время по просьбе общественных организаций жесткие правила использования памятников культурного наследия препятствуют их восстановлению и сохранению. Эту ситуацию, по мнению Владимира Путина, сегодня необходимо менять.

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Культурная хроника
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