В Костроме открывается новый выставочный центр

Кострома, , 21:31 — REGNUM В Костромской области создан культурно-выставочный центр академика Российской академии художеств, заслуженного художника России Андрея Захарова. Планируется, что он станет универсальной культурной площадкой для жителей и гостей региона, — сообщает пресс-служба губернатора.

На территории арт-пространства будут проводиться выставки известных художников, скульпторов, мастер-классы, лекции, творческие встречи и кинопоказы для взрослых и детей.

«…Будем приглашать художников высокого класса, организовывать их выставки и встречи. Также мы с моей супругой будем проводить мастер-классы по живописи для людей разного возраста. Сейчас ведем подбор преподавателей, которые будут с нами сотрудничать», — рассказал Захаров.

Торжественное открытие культурно-выставочного центра Андрея Захарова состоится в рамках Международного дня музеев, 18 мая.

Справка ИА REGNUM : Андрей Захаров живет и работает в Костроме. Он выпускник Ярославского художественного училища и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры. В прошлом году Захаров был удостоен звания «Академик Российской академии художеств».