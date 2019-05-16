Калужскому музею истории космонавтики передали уникальные вещи

Калуга, , 19:43 — REGNUM Накануне Международного дня музеев в Государственном музее истории космонавтики в Калуге состоялось ежегодное мероприятие «День дарения», участники которого традиционно передают музею уникальные вещи.

Директор музея Наталья Абакумова подчеркнула, что основная задача музея — сохранение отечественного культурного наследия. На сегодняшний день в фонде музея находятся более 70 тысяч экспонатов, из которых треть — уникальные самобытные предметы, среди которых не только книги и фотографии, но и образцы космической техники. Благодаря «Дням дарения» музейный фонд пополнили более 300 уникальных музейных экспонатов.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в мероприятии и поздравил собравшихся, а также от лица города подарил в фонд музея макет космического радиотелескопа, изготовленный специалистами «Научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина».

"Калуга неразрывно связана с развитием космонавтики, у нас расположен крупнейший в России музей космической тематики, который является одним из знаковых мест нашего города, — заявил он. — Связь Калуги с космонавтикой отображена и в гербе, на котором изображён первый искусственный спутник Земли. В настоящее время наш город участвует в реализации космических программ, в Калуге работает «НПО Лавочкина», также недавно был открыт образовательный центр «Кванториум», в котором приобщению детей к космической науке уделяется большое внимание».

В рамках акции фонд музея пополнили масс-спектры, предназначенные для изучения атмосферы Марса, Венеры и Земли, побывавшие в космосе вымпелы с изображением музея, амперметр, песочные часы, компас и микроскоп конца XIX века, а также картины с пейзажами Калуги и портреты К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевского.