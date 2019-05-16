В Казани пройдет Международный театральный фестиваль тюркских народов

Казань, , 18:20 — REGNUM С 1 по 8 июня 2019 года в Казани пройдет XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В нем примут участие 29 театров из Турции, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и ряда национальных республик России. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Спектакли будут показаны как на лучших сценических площадках города — в театре им. Г. Камала, в театре кукол «Экият», Театре драмы и комедии им. К. Тинчурина, Театре юного зрителя им. Г. Кариева, а также на площади перед Театром Г. Камала и на набережной озера Кабан.

Специальным гостем фестиваля станет Nottara Theater из Бухареста. Труппа покажет спектакль «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. Булгакова.