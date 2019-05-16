В Ярославле власти предлагают владельцу Речного вокзала компромисс

Ярославль, , 16:37 — REGNUM Собственник части здания Речного вокзала в Ярославле должен согласиться со статусом памятника и прекратить оспаривать его. Так считает директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Речной вокзал был включен в список выявленных объектов культурного наследия по требованию градозащитников после начавшейся реконструкции. Градозащитники посчитали, что новый владелец искажает облик вокзала, проект которого авторства Тимофея Садовского получил Государственную премию РСФСР.

Начавшиеся работы были остановлены предписанием департамента охраны ОКН. Собственник не согласился с этим и обратился в суд. Арбитражный суд региона вынес решение о законности включения вокзала в список ОКН. Между тем владелец провел в социальных сетях опрос, в ходе которого большинство участников высказалось за реконструкцию памятника. Также владелец продолжает действия в суде.

Александр Филяев полагает, что владелец части комплекса должен пойти по пути сотрудничества с органом охраны, а не войны. В суде собственник заявил о том, что им сделана историко-культурная экспертиза, доказывающая, что Речной вокзал не является памятником. Александр Филяев считает, что нужно представить эту экспертизу в департамент ООКН для прохождения всех необходимых процедур.

«Либо доказывается, что это не памятник, и подтверждением этому будут доводы экспертов, либо будет доказано обратное и акт экспертизы будет отклонен. Тут может быть два варианта — либо экспертиза будет отправлена собственнику на доработку, либо департамент сам закажет новую экспертизу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Филяев.

Чиновники готовы на компромиссы и сотрудничество с хозяином здания.

«Нужно найти компромиссное решение, определив предмет охраны в части фасадов, объемов этого здания, сохранив саму стилистику неоконструктивизма, дав возможность собственнику внутри сделать приспособление так, как ему удобно. И ему это будет дешевле. Я считаю, мы таким образом сохраним уникальный для Ярославской области архитектуру, и собственник сделал бы правильную для себя и для общества работу. Что касается панорамного остекления со стороны Волги, то я лично думаю, что можно найти компромиссное решение, сохранить это стекло в рамках приспособления объекта к современному использованию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Филяев.

По словам Филяева, бояться статуса объекта культурного наследия не нужно — в перспективе оно повысит ценность здания.

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