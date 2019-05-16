В Санкт-Петербурге выступит Хелависа с программой «Саламандра»

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге выступит российская певица Хелависа с программой «Саламандра». Концерт состоится 26 мая в клубе «Космонавт», сообщает пресс-служба мероприятия.

«Исследование планеты Люцифераза идёт полным ходом. Героические первопоселенцы встречают на своём пути воронов, драконов и загадочных саламандр, но при этом не забывают хранить и ценить воспоминания о Старой Земле», — сообщается в анонсе концерта.

Зрителей ожидает шоу: арфа и гитара, два голоса, выразительная работа со светом и звуком. В программу концерта войдут композиции из альбома «Люцифераза» — так называется вымышленная планета, на которой обитают персонажи песен Хелависы.

Хелависа (Наталья О’Шей) — российская певица, известная основанием группы «Мельница» и сольного проекта «Хелависа». Выступает жанре фолк-рок, поёт и играет на ирландской арфе, перкуссии, фортепиано и акустической гитаре. В проекте «Хелависа» вместе с ней выступает Сергей Вишняков — один из участников группы «Мельница», обычно исполняющий роль гитариста и бэк-вокалиста.

Хелависа также пишет книги и участвует во многих сторонних проектах. В 2018 году Наталья стала официальным голосом композиции «Дочь морей», созданной компанией Blizzard Entertainment к выходу очередного обновления для фэнтезийной MMORPG World of Warcraft.

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