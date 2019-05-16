Нагиев и Лоза высказались по поводу аннулирования результатов «Голос. Дети»

Москва, , 15:56 — REGNUM «Первый канал» аннулировал результаты голосования финала телешоу «Голос. дети». Его руководство приняло такое решение после того, как компания Group-IB объявила о результатах первого этапа расследования. Об этом 16 мая сообщил РБК.

В своём заявлении телеканал заявил, что в его задачу не входит предъявление обвинений, поскольку дети не должны нести ответственность за действия, которые не совершали.

Исполнитель ИА REGNUM дал по этому поводу комментарий журналистам издания «Народные новости». Он сказал, что является противником детских конкурсов, поскольку дети должны любить других детей, а когда их заставляют соревноваться таким образом, это негативно сказывает на их психике.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев в интервью RT выразил недоумение по поводу того, что 15 мая 2019 года было объявлено о честности голосования, а сегодня, 16 мая, его результаты были аннулированы.

Шоумен и актер заявил, что по этому поводу принимать решение будет глава «Первого канала» Константин Эрнст. Нагиев подчеркнул, что организаторы в первую очередь будут пытаться делать праздник для детей и точки над «и» будут расставляться «максимально тонко и корректно».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Group-IB, занимавшаяся расследованием по поводу ситуации с голосованием, подтвердила факт накрутки голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Эксперты выяснили, что в накрутке голосов было использовано около 300 номеров, с которых отправлено более 8 тыс. СМС. В компании заявили, что расследование будет продолжено.

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