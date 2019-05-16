Константин Хабенский снимется в героическом фильме-катастрофе «Огонь»

Москва, , 14:24 — REGNUM Константин Хабенский снимется в новом фильме-катастрофе режиссёра Алексея Нужного «Огонь». Съемки картины стартовали в мае 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

Сюжет картины расскажет зрителям героическую историю о пожарных и спасателях. Операторской работой на площадке будет заниматься Михаил Милашин («Т-34», «Лед»).

Компанию Константину Хабенскому на съемочной площадке составят актёры Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын и другие.

Представители студии отмечают, что «Огонь» станет первым настолько технически сложным и масштабным фильмом для Алексея Нужного, при создании картины будут использованы уникальные спецэффекты.

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Напомним, российские зрителя знают Алексея Нужного по работе над картинами «Я худею», «Ёлки новые» и «Громкая связь». 20 мая 2019 года на малые экраны выйдет его сериал «Толя-робот», в котором главную роль исполнит актер Александр Паль.

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