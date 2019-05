Уганда и ЕС представили проект об архитектурном наследии Кампалы

Кампала, , 13:01 — REGNUM В честь празднования дня мирового африканского наследия 5 мая Евросоюз совместно с партнерами из Уганды запустили создание фотографической книги, трех карт с аннотациями и мобильного приложения с материалами, нацеленными на охрану исторических мест и зданий для будущих поколений в городах Кампала, Джинджа и Энтеббе.

Как сообщает Daily Monitor Uganda, книга «Beyond the Reeds and Bricks: Historical Sites and Buildings in Kampala, Jinja and Entebbe», иллюстрированные карты достопримечательностей и мобильное приложение «Uganda's Built Heritage» — результат коллаборации Евросоюза, Фонда межкультурной коммуникации Уганды (CCFU), министерства туризма, дикой природы и памятников старины. Сотрудничество обозначило год культурного наследия в Европе в 2018 году.

Продукты были представлены 6 мая во время посещения столицы Уганды делегацией Евросоюза. Они позволят каждому человеку получить доступ к важной информации об архитектурном наследии Уганды, которое в настоящее время находится под угрозой.

Pdf версии продуктов можно будет бесплатно загрузить на официальном сайте CCFU.