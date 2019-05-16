Видео: Максим Ержан и Микелла Абрамова записывают новую песню

Москва, , 12:25 — REGNUM Алсу выложила в сеть видео, в котором запечатлён момент, когда Максим Ержан и Микелла Абрамова совместно исполняют песню в студии. Ролик был опубликован 15 мая на YouTube-канале певицы.

Дети исполняют песню о любви, длительность видео составляет немногим более 40 секунд. Стоит отметить, что администрация канала Алсу отключила комментарии к ролику.

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Напомним, ранее мать Максима Ержана сообщила, что её сына пригласили на британское телевизионное шоу «Х-Фактор».

Скандал вокруг Максима Ержана и Микеллы Абрамовой разгорелся после того, как последняя победила в финале конкурса «Голос. Дети» по результатам голосования. Многие пользователи российского сегмента сети посчитали, что победа досталась ей незаслуженно.

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