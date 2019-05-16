Кевин Файги: две вещи, решиться на которые на съемках Marvel было сложно

Лос-Анджелес, США, , 12:08 — REGNUM Глава кинокомпании Marvel Stidios Кевин Файги рассказал о двух вещах, решиться на которые было сложнее всего в работе над развитием киновселенной Marvel, в рамках сессии вопросов и ответов на форуме Reddit.

15 мая Кевин Файги отвечал на некоторые вопросы пользователей о прошлых и будущих произведениях Marvel Studios. Пользователь с ником JokerFaces2 спросил у режиссера, какие решения ему труднее всего было отстоять и принять в работе над киновселенной.

«Перед созданием фильма всегда идут разговоры и дискуссии, и по большей части надо признать, что между нами всеми было потрясающее сотрудничество, но когда мы только начинали 10 лет назад, сложнее всего было убедить всех в кастинге Роберта Дауни — младшего на роль Железного человека и принять решение снимать фильм «Капитан Америка: Первый мститель» в обстановке периода Второй мировой войны».

Также Кевина Файги спросили, что бы он переснял или изменил в киновселенной, если бы хотел и имел такую возможность. Как ни странно, режиссер отметил, что не собирается ничего менять: все детали из всех лент привели зрителей к существующему «Финалу», о котором режиссер не жалеет.

24 мая в мире состоялась премьера фантастического блокбастера «Мстители: Финал», который завершил третью фазу киновселенной Marvel и историю отряда супергероев «Мстители». Третья фаза состояла из 22 фильмов, начиная с «Железного человека», вышедшего в 2008 году. «Финал» занимает на текущий момент вторую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов истории, за 11 дней сумев обогнать «Титаник» Джеймса Кэмерона.

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