Новосибирск, , 10:43 — REGNUM В Новосибирской области стартовал Сибирский этап Всероссийского театрального форума «Российский театр — XXI век. Новый взгляд», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Форум «Российский театр — XXI век. Новый взгляд» проходит уже в 20-й раз.

«Считаю знаковым, что именно в Год театра Союз театральных деятелей России расширил его программу, организовав профессиональные дискуссионные площадки и разнообразные мастер-классы во всех федеральных округах. Только в Сибирском театральном форуме принимает участие почти полтысячи профессионалов из 67 театров Сибири», — отметил на торжественном открытии в зале им. И. Зака в Театре оперы и балета губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который также присутствовал на мероприятии, высказал уверенность, что Сибирский театральный форум станет одним из самых ярких событий театральной жизни Сибири.

«Обсуждение на форуме вопросов специфики театрального образования, участия общественных профессиональных институтов в регулировании современного художественного творчества и оценке его качества, несомненно, внесёт существенный вклад в развитие театрального искусства Сибири и России в целом», — сказал Меняйло.

Отметим, что Сибирский этап Всероссийского театрального форума проходит в Новосибирске с 15 по 19 мая. На него собралось полтысячи театральных деятелей всех профессий. Всего в Год Театра Союз театральных деятелей проведёт восемь форумов с участием представителей профессионального сообщества всех регионов всех федеральных округов.

В Новосибирской области в рамках форума пройдёт круглый стол «Российское театральное образование», на котором ректоры и проректоры ведущих театральных вузов страны обсудят актуальные проблемы образования в области профессионального искусства. Кроме того, лучшие специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы, лаборатории.

На разных театральных площадках в Новосибирской области будут работать мастерские актёров драматических театров и театров кукол, солистов-вокалистов музыкальных театров, запланированы семинары по мастерству, сценической речи, сценическому движению, семинары для технических цехов.

Участники рассмотрят и вопросы законодательного регулирования в сфере культуры и театральной деятельности.

Напомним, в указе президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» среди 12 приоритетных нацпроектов назван также и проект «Культура». В рамках его реализации в сибирских регионах должны быть созданы и реконструированы театральные, музыкальные, хореографические площадки и культурно-образовательные комплексы, в том числе в сельской местности. Планируется, что к 2024 году в Сибирском федеральном округе будет построено и капитально отремонтировано 345 таких объектов.

В рамках Года театра в Новосибирской области запланировано около 30 крупных мероприятий на площадках государственных и муниципальных театров, в целом по области — более 200.

Всероссийский театральный марафон, который является крупнейшим событием Года театра, стартовал в январе во Владивостоке. Завершится он в конце года в Калининграде. В марафоне участвуют все 85 регионов страны.