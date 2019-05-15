Сенсация «Евровидения-2019»: выход «малютки» Сан-Марино в финал

Москва, , 13:47 — REGNUM Первый полуфинал «Евровидения-2019» в Тель-Авиве прошел предсказуемо скучно, но с единственной сенсацией: в финал конкурса удалось пробиться представителю государства-малютки Сан-Марино, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Эта маленькая страна принимает участие в песенном фестивале «Евровидение» с 2008 года, но за всю историю участия представителю Сан-Марино до 2019 года удалось пройти в финал только один раз, в 2014 году, да и то в финале выступление певицы из этой страны оказалось провальным. В этом году страну уже второй раз представлял турецкий певец, телеведущий и продюсер Серхат, и в этот раз ему повезло.

«Я не слежу внимательно за «Евровидением», но, случайно включив телевизор вечером 14 мая, выключать не захотела, потому что увидела и услышала нечто старое и доброе: мелодичную песню с запоминающимся припевом Say Na Na Na, и пусть она напоминала один итальянский хит 80-х годов прошлого века, но все равно было приятно послушать «евродискотеку 80-х».

Приятно удивили также костюмы самого исполнителя и его бэк-вокалисток — в стиле «диско» 80-х, когда фестиваль «Евровидение» был еще мега-престижным общеевропейским конкурсом. Совершенно неважно, что певец немолодой, и не обладает выдающимся вокалом, главное, что песня была очень душевной, а шоу — незамысловатым и в хорошем смысле старомодным. По крайней мере можно было точно сказать, что певец — мужчина, а его бэк-вокалистки — девушки (понимаете, о чём речь). Сенсационный успех не заставил себя ждать», — пояснила эксперт.

По ее мнению, успех певца из Сан-Марино был связан не только с тем, что публика истосковалась по старым добрым хитам XX века и по тем уходящим временам, когда исполнители были хотя бы похожи на мужчин и женщин. Есть еще и тема Востока, которая на Евровидении представлена очень слабо, с тех пор как Турция перестала принимать участие в этом конкурсе. Так что публика истосковалась еще и по турецкому исполнителю. Будем, конечно, в финале болеть за Россию и представляющего страну Сергея Лазарева, однако хочется пожелать успеха и турецкому певцу, выступающему за Сан-Марино.

«Почему бы России не использовать полезный иностранный опыт и не пригласить представлять ее на следующем «Евровидении» потрясающего певца из Казахстана Димаша Кудайбергена. По крайней мере он мог бы обратить на себя внимание и восточным колоритом, которого, по-видимому, сегодня так не хватает «Евровидению», и тем, что его пение — это настоящее искусство, а не стандартная «попса», — высказала свою точку зрения Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тель-Авиве объявлены первые десять победителей, которые примут участие в финале музыкального конкурса «Евровидение-2019». Так, в финал прошли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

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