Почетным гостем Международного театрального фестиваля им. Чехова стал Китай

Москва, , 14:18 — REGNUM В Москве открывается ежегодный масштабный смотр лучших зарубежных постановок — Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова. Почетным гостем форума в 2019 году станет Китай. Собственно фестиваль и откроют в первый день фестиваля, 14 мая, представители театрального искусства Поднебесной — около Андреевского пруда в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в естественных природных «декорациях» прославленный коллектив Шанхайского центра оперы Куньцуй под руководством Чжан Цзюня покажет знаменитую оперу тринадцатого века «Пионовая беседка».

Поклонники театра в рамках форума увидят несколько представлений ведущих коллективов Китая. «Труппа Лон Юнь Кунг-Фу» знаменитого актера Джеки Чана покажет известное во всем мире шоу «11 воинов», где элементы кунг-фу органично сочетаются с национальными танцами, Национальный театр Китая представит спектакль «Принц Лань Лин» в постановке Ван Сяо Ина. Любители балета смогут увидеть спектакль «Эхо вечности» в исполнении артистов Шанхайского государственного балета и хореографические миниатюры Театра танца ТАО в постановке Тао Йе.

Столь масштабный показ китайского театра приурочен к 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.