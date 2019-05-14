Вторник, 14 Мая 2019 года
12:03:24 МСК

В Москве и Санкт-Петербурге покажут «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи

Культура

Ретроспектива пройдёт в 19:30 в кинотеатрах «Космос» (Москва) и «Родина» (Санкт-Петербург»

Москва, 14 мая 2019, 11:30 — REGNUM  Сегодня, 14 мая, в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга состоится ретроспектива фильма «Мечтатели». Показ картины Бернардо Бертолуччи устраивает проект «Артпоказ».

Действие фильма происходит в Париже 1968 года. Картина рассказывает историю сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящей на фоне студенческих волнений. Демонстрации студентов, баррикады на улицах, но у трёх молодых людей — своя реальность и свой мир, наполненный кинематографическими аллюзиями. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома.

Показ «Мечтателей» пройдёт в кинотеатрах «Космос» (Москва) и «Родина» (Санкт-Петербург») в 19:30. Ретроспектива пройдёт на английском языке с русскими субтитрами.

Читайте ранее в этом сюжете: «Разомкнутые объятия» Педро Альмодавара возвращаются на экраны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киноретроспективы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить