В Москве и Санкт-Петербурге покажут «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи

Москва, , 11:30 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга состоится ретроспектива фильма «Мечтатели». Показ картины Бернардо Бертолуччи устраивает проект «Артпоказ».

Действие фильма происходит в Париже 1968 года. Картина рассказывает историю сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящей на фоне студенческих волнений. Демонстрации студентов, баррикады на улицах, но у трёх молодых людей — своя реальность и свой мир, наполненный кинематографическими аллюзиями. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома.

Показ «Мечтателей» пройдёт в кинотеатрах «Космос» (Москва) и «Родина» (Санкт-Петербург») в 19:30. Ретроспектива пройдёт на английском языке с русскими субтитрами.

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