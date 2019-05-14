В Москве открывается Международный театральный фестиваль им. Чехова

Москва, , 10:55 — REGNUM С 14 мая по 21 июля в Москве будет проходить XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова. В фестивале примут участие 22 театра из Шанхая, Гамбурга, Вены, Лугано, Парижа, Копенгагена, Пекина, Сан-Паулу, Лондона и других городов. На самом масштабном смотре будут представлены большинство направлений развития современного театра. Основатель форума и его бессменный руководитель Валерий Шадрин в приветственном слове на сайте фестиваля отмечает, что «За последнее десятилетие в программе Чеховского появились новый цирк, современный балет, традиционное и экспериментальное искусство из всех частей мира — надеюсь, мы продолжаем дарить радость, приобщая публику к богатому и сложному языку сегодняшнего театра». Искушенную московскую публику ждут интересные и нестандартные работы как классиков режиссуры, так и новаторов сцены.

Откроет фестиваль Шанхайский театр оперы Куньцуй под руководством Чжан Цзюня, который 14 мая у Андреевского пруда в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» покажет оперу XIII—XIV веков «Пионовая беседка». Китай станет и почетным гостем форума. Сразу четыре известных коллектива будут представлять театральное искусство Поднебесной.

Всего же на знаковых площадках столицы — в театре им. Моссовета, театре Наций, Театре Станиславского, «Геликон-опере» и других — будет показано 22 спектакля на 10 языках. Ожидается, что их посмотрят более 100 тысяч человек.

Впервые на фестивале свои работы покажут два молодых европейских режиссера: Йетте Штекель — необыкновенную трактовку «Бури» Шекспира и Саймон Стоун —свое прочтение «Йун Габриэль Боркман» Ибсена. Также критики выделяют «Гамлета» в эстетике панк-кабаре знаменитой группы The Tiger Lillies, спектакль о судьбе Ромена Гари «R.A.G.E.» французского театра марионеток «Ангелы на потолке», инсценировку Роберта Стуруа «Вано и Нико» по рассказам писателя Эрлома Ахвледиани в исполнении артистов Театра имени Ш. Руставели и работу швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска «Донка. Послание Чехову».

В Программе фестиваля и две мировые премьеры. Совместное детище Чеховского фестиваля и Центра драматургии и режиссуры — чеховский «Медведь» в постановке Владимира Панкова и масштабная работа знаменитого Робера Лепажа «Семь притоков реки Ота»: спектакль идет семь часов.