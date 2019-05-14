Шнуров может оставить музыкальную карьеру после роспуска «Ленинграда»

Москва, , 09:51 — REGNUM Сергей Шнуров 13 мая 2019 года объявил о роспуске группы «Ленинград» во время пресс-конференции, посвящённой финальному туру музыкального коллектива. Музыкант сообщил журналистам, что решил расформировать группу, так как «дальше стремиться некуда».

На пресс-конференции в ТАСС Шнуров сказал: сейчас он не может сказать точно, чем именно будет заниматься после того, как «Ленинград» прекратит своё существование и добавил, что его новым основным видом деятельности может оказаться не музыка.

Прощальные концерты «Ленигграда» пройдут в следующих городах: Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. Последнее шоу группа покажет 12 октября 2019 года на стадионе «Газпром Арена» Санкт-Петербурга.

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Напомним, ранее Сергей Шнуров уже объявлял о роспуске «Ленинграда», это произошло в декабре 2008 года, тогда музыкант создал новый коллектив группу под названием «Рубль». С новым объявлением о прекращении существования группы он выступил 20 марта 2019 года. Позднее музыкант пояснил журналистам, что причиной роспуска «Ленинграда» является конец «эпохи застоя».

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