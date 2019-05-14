«Евровидение-2019» притормозило продажи туров в Израиль

Москва, , 09:34 — REGNUM Конкурс «Евровидение» в Тель-Авиве и пасхальные каникулы затормозили продажи экскурсионных туров в Израиль в мае, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В связи с проведением международного песенного конкурса многие отели повысили цены на май, а некоторые отели вообще прекратили продажи номеров на период «Евровидения». Забронировать номер в израильских отелях практически невозможно.

Кроме того, сразу после «Евровидения» в Израиле начинается гей-парад. По всему центру страны свободных номеров в отелях практически нет на весь май.

При этом в АТОР отметили, что российский турпоток в Израиль в январе — марте 2019 года вырос на 18%. В I кв. в этой стране побывали 89 тыс. 900 граждан России.

Читайте также: Фестиваль «Евровидение» открылся в Тель-Авиве

Как сообщало ИА REGNUM, песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 15 мая. В общей сложности здесь выступят артисты из 41 страны. Российский певец Сергей Лазарев выступает под номером 13.

Подробнее: Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения-2019»