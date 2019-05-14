Концерт Эмира Кустурицы в Москве запланирован на 18 мая

Москва, , 09:43 — REGNUM Выступление Эмира Кустурицы в Москве состоится в рамках фестиваля «Николин день», который будет проведен в столице России с 17 по 19 мая, сообщили работники пресс-службы фестиваля.

Организаторами мероприятия назван также и точный срок выступления. Представители оргкомитета сообщили: «Концерт Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra состоится 18 мая в 20:30». Комментируя приезд в Москву известного режиссёра, работник пресс-центра заявил: «Эмир Кустурица — не только известнейший режиссер, но и один из самых востребованных артистов Восточной Европы. Публика на его незабываемых выступлениях начинает танцевать с первой песни». По словам представителя устроителей фестиваля: «Описать происходящее на сцене невозможно. Это нужно видеть своими глазами!».

Помимо Эмира Кустурицы в рамках фестиваля «Николин день» выступит ряд популярных российских исполнителей, например Евгений Маргулис, и творческих коллективов — группы Mgzavrebi, Uma2rman, «Моя Мишель», OQJAV — популярная российская инди-поп группа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , «Николин день», как предполагают организаторы — ряд российских благотворительных и общественных организаций — должен стать крупным творческим народным праздником.

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