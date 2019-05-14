Очередной ляп в «Игре престолов»: у Джейме Ланнистера появилась новая рука

Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Зрители американского телесериала в жанре фэнтези «Игра престолов» обнаружили очередное несоответствие. Об этом один из зрителей написал на своей странице в Twitter.

На промо-кадре «Игры престолов» у Джейме Ланнистера, который потерял кисть еще в третьем сезоне, появилась новая рука.

Некоторые зрители посмеялись над очередным ляпом, а кто-то и вовсе стал требовать, чтобы финальную серию пересняли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в новом эпизоде сериала «Игра престолов» зрители заметили бумажный стаканчик для кофе. Стаканчик с латте был заказан в сети кофеен Starbucks. Он появился в сцене пиршества в замке Винтерфелл.

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