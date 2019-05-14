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В Туле пройдет музыкальный фестиваль «Тула Пасхальная»

Культура

Концерты состоятся в Доме дворянского собрания

Тула, 14 мая 2019, 09:09 — REGNUM  14 мая в Колонном зале Дома дворянского собрания в Туле пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Тула Пасхальная — 2019». В исполнении Тульского государственного хора, Студенческого хорового коллектива Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, хоров образовательных учреждений и детских музыкальных школ Тульской области прозвучат выдающиеся духовные произведения и сочинения русских композиторов. С заключительным словом выступит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Лауреаты фестиваля будут награждены грамотами и памятными подарками.

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Культурная хроника
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