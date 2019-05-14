В Туле пройдет музыкальный фестиваль «Тула Пасхальная»

Тула, , 09:09 — REGNUM 14 мая в Колонном зале Дома дворянского собрания в Туле пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Тула Пасхальная — 2019». В исполнении Тульского государственного хора, Студенческого хорового коллектива Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, хоров образовательных учреждений и детских музыкальных школ Тульской области прозвучат выдающиеся духовные произведения и сочинения русских композиторов. С заключительным словом выступит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Лауреаты фестиваля будут награждены грамотами и памятными подарками.