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Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн

Культура

Всего на аукционе было продано произведений искусства на почти $400 млн

Нью-Йорк, США, 14 мая 2019, 08:55 — REGNUM  На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.

На торгах также были проданы пейзаж Ван Гога «Деревья в саду больницы» ($40 млн), скульптура Амедео Модильян «Голова» ($34,32 млн), произведения Пабло Пикассо, Анри Матисса, Клода Моне и других. Всего на аукционе было продано произведений искусства на почти $400 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на аукционе Christie's был продан редкий розовый бриллиант весом около 19 карат за сумму около $50 млн. Камень назвали «Розовое наследие». Сам бриллиант был добыт в Южной Африке.

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Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
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