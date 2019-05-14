В Подмосковье открывается театральный фестиваль воспитанников детских домов

Ногинск, Московская область, , 08:50 — REGNUM 14 мая в подмосковном городе Ногинске, в здании Московского областного театра драмы, открывается театральный фестиваль воспитанников детских домов. В нем принимают участие коллективы из 10 учреждений, возраст артистов от 6 до 18 лет. Председателем жюри, в которое вошли популярные актеры и режиссеры, стала известная российская актриса, художественный руководитель областного театра Елена Цыплакова. Лауреаты детского форума получат путевку на Всероссийский конкурс детского творчества среди сирот «Созвездие».

Фестиваль проходит в рамках проведения в стране Года театра.