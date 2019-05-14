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В Перми стартует финал фестиваля «Российская студенческая весна»

Культура

В состав жюри вошли более 40 известных деятелей культуры и искусства

Пермь, 14 мая 2019, 09:22 — REGNUM  В Перми в период с 14 по 19 мая 2019 года пройдёт национальный финал XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Его открытие пройдет сегодня, в 18−00 по местному времени, во Дворце спорта «Молот». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации конкурса.

Фестиваль пройдёт в следующих направлениях: музыка, танец, театр, журналистика и видео. Также жюри будет оценивать исполнителей оригинального жанра и участников конкурсов региональных программ. По итогам более чем 80 региональных фестивалей были определены 3 тыс. финалистов.

В «Студенческой весне» могут принимать участие учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений, члены творческих групп и исполнители в возрасте от 16 до 30 лет.

В состав жюри вошли более 40 известных деятелей культуры и искусства, в частности, певица Polina, актер, режиссёр и хореограф Егор Дружинин, чемпион ЕС по битбоксу Вахтанг, режиссёр Феликс Михайлов и другие известные фигуры.

Отмечается, что впервые в истории проекта были реализованы ежедневные прямые интернет-трансляции конкурсов и мастер-классов в социальной сети «ВКонтакте». Её пользователи также имеют возможность увидеть церемонии открытия и закрытия Фестиваля.

Отмечается, что специально для «Студенческой весны 2019» было разработано мобильное приложение, в котором можно найти подробную информацию о ежедневной программе и посмотреть онлайн-трансляции. Кроме того, пользователи имеют возможность проголосовать за понравившихся им участников.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи. В качестве партнера выступает АНО «Россия — страна возможностей».

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