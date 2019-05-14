Пермский хор «Млада» победил на конкурсе «Московская весна a cappella»

Москва, , 08:24 — REGNUM Известный Пермский хор «Млада» одержал победу на международном конкурсе «Московская весна a cappella» в номинации «Большая вокальная группа», об этом 14 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермским артистам противостояли порядка 50 творческих коллективов из разных стран. В общей сложности в конкурсе приняли участие 195 исполнителей из 26 стран мира, среди которых — Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Латвия, Португалия, Россия, США, Украина, Франция, Южной Корея и многие другие.

В состав жюри конкурса вошли известные российские и зарубежные продюсеры, музыканты, журналисты и преподаватели вокала. Среди них — Иосиф Пригожин, Василий Герелло, Андреа Фигалло, Валерия, Виктор Дробыш и многие другие.

Напомним, Пермский хор «Млада» за свою 25-летнюю историю получил признание как в России, так и за рубежом. В репертуаре коллектива свыше 300 произведений различных музыкальных направлений. Бессменным руководителем хора является Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова.

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