Скончалась звезда Голливуда Дорис Дэй

Лос-Анджелес, США, , 07:47 — REGNUM В США в возрасте 97 лет ушла из жизни голливудская певица Дорис Дэй. Об этом 13 мая сообщил ее фонд защиты животных, передает канал ZDF.

Дорис Дэй стала одной из самых популярных певиц середины 20 века. Она снялась более чем в трех десятках фильмов. За работу в романтической комедии «Интимный разговор» Дэй была номинирована на премию «Оскар». С 1968 по 1973 артистка вела собственное комедийное телешоу.

В 1970-х годах звезда активно занялась защитой животных и создала собственный фонд «Лига животных Дорис Дэй». В 2004 году она была удостоена почетного «Оскара». У певицы есть множество наград за достижения в музыке и кино, в том числе две звезды на Аллее славы в Голливуде.