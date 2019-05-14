Томск, , 07:09 — REGNUM В Томской области в 2019 году в 29-й раз пройдут Дни славянской письменности. В рамках этого мероприятия в Томск доставят мощи святых Петра и Февронии Муромских. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

«Эти святые считаются покровителями супружеских отношений. Прибытие мощей в Богоявленский собор состоится в среду, 15 мая, в 18 часов», — отметил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Поклониться святыне можно будет до 19 мая включительно, затем мощи отправятся в областной кардиоцентр. 19 мая состоится традиционный крестный ход в память о святых Кирилле и Мефодии, который завершится молебном на Новособорной площади.

Секретарь оргкомитета Кирилло-Мефодиевских чтений Андрей Труш сообщил, что в 2019 году участниками Дней славянской письменности в Томске станут более 30 тыс. человек.

«Духовно-исторические чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия проходят в Томской области ежегодно с 1990 года и объединяют священнослужителей, экспертов, учёных, общественников, исследующих духовное и культурное наследие», — говорится в сообщении областной администрации.

Напомним, Дни славянской письменности и культуры откроются в Томске сегодня, 14 мая. В большом зале администрации Томской области пройдет пленарное заседание XXIX Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В 2018 году участниками Дней славянской письменности в Томске стали 28 тыс. человек.