Пародийный фантастический сериал «Орвилл» получит третий сезон

Сакраменто, США, , 16:02 — REGNUM Телеканал Fox объявил о том, что комедийно-фантастический сериал «Орвилл» будет продлен на третий сезон. Об этом 13 мая сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1127880186198933504

Издание отмечает: за эту новость фанаты сериала могут благодарить власти штата Калифорния США, которые предоставили налоговые льготы. Благодаря этому производство третьего сезона шоу будет более дешевым. Автор статьи обращает внимание на то, что сериал не является лидером рейтингов и с начала показов его аудитория постоянно сокращалась.

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Напомним, идейным вдохновителем сериала «Орвилл» является актёр и продюсер Сет Макфарлейн. Шоу представляет собой пародию на другой известный космический сериал — «Звёздный путь».

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