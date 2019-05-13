В Чечне объявили о проведении конкурса «Суперзвезда» с призом 1 млн рублей

Грозный, , 14:16 — REGNUM В Чечне проходит кастинг на участие в новом телепроекте «Суперзвезда». Его реализует ЧГТРК «Грозный» совместно с мэрией города Грозный. В конкурсе может принять участие любой желающий. Заявки поступают со всего Северо-Кавказского федерального округа.

Организаторы конкурса привлекли к работе в шоу лучших педагогов музыкального мира страны, передает телекомпания. Конкурс станет региональным аналогом шоу «Голос». Уже известны имена наставников. Их четверо — народная артистка ЧР и Республики Ингушетия Аминат Ахмадова, заслуженный артист России Феликс Царикати, заслуженный артист Дагестана Селим Алахяров, народная артистка ЧР и заслуженная артистка Республики Ингушетия Айна Гетагазова.

Руководство телерадиокомпании сохраняет своеобразную интригу, не разглашая подробностей, в том числе по оформлению шоу и его сценарию. Однако стало известно, что главным призом конкурса станет 1 млн рублей.

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Напомним, в 2017 году в Чечне был создан проект «Восхождение звезд» по аналогии с известным российским шоу «Фабрика звезд». Как сообщало ИА REGNUM, на кастинг для участия в проекте подали заявки более 5000 человек. Из них жюри отобрало 15 человек для участия в шоу.