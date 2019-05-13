В Ярославле откроется выставка «Денег много не бывает»

Ярославль, , 13:45 — REGNUM 16 мая в Ярославском музее-заповеднике откроется новая выставка «Денег много не бывает». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Выставка посвящена 250-летию появления в России первых бумажных денег и 155-летию ярославского отделения Банка России. На ней представлены экспонаты Ярославского музея-заповедника и Ивановского краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Оба музея обладают богатыми нумизматическими фондами.

«Коллекции двух музеев, объединенные в едином выставочном пространстве, позволили создать многогранную нумизматическую выставку. На ней можно увидеть редкие монеты ярославских князей, отчеканенные в XV веке, а также знаменитую ярославскую копейку 1612 года, «спасшую» страну от польско-литовских захватчиков в годы Смутного времени. Узнать, где в XVIII веке в Ярославле находился временный денежный двор. Познакомиться с современными памятными монетами, на которых изображены архитектурные памятники Ярославля, а также узнать, как создавалась современная тысячерублевая купюра, на которой запечатлены архитектурные памятники города», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.

Посетители увидят китайские, корейские, японские монеты, стеклянные экзагии Египта, тяжеловесные монеты-платы Швеции и России из коллекции ивановского музея. Кроме того, на выставке можно узнать, как изготавливали, пересчитывали, хранили деньги, вспомнить о российских денежных реформах. Ярославское отделение Банка России представило приборы для пересчета денег, уникальные фотографии.

На выставке представлен «миллион копеек», собранный музеем-заповедником, банками и жителями Ярославля в 2004 году и занесенный в книгу Рекордов России.