Писательница Даниэла Стил рассказала о своей работе

Сан-Франциско, США, , 13:05 — REGNUM Известная на весь мир автор любовных романов Даниэла Стил, которой сейчас 71 год, проводит за работой 20−22 часа в день, а иногда и круглые сутки. Об этом она заявила в интервью Glamour.

Максимум четыре часа сна для нее более, чем достаточно, а в кровать она не идет до тех пор, пока не устает так, что может заснуть на полу. Проснувшись, она идет в офис, расположенный поблизости от ее шикарного имения объемом в 55 комнат, и садится работать за свой стол, который сделан в форме корешков ее трех самых известных книг — «Звезда», «Голос сердца» и «Счастье».

По словам Стил, написавшей 179 книг, работать она намерена и дальше: Агата Кристи как-то сказала ей, что намерена умереть за печатной машинкой, и, по мнению Стил, это адекватный выбор для того, кто и так проводит каждый час за работой.

Суммарный тираж книг Стил превысил полмиллиарда экземпляров, некоторые книги держались в списке бестселлеров 412 недель кряду, 23 романа экранизированы (производственная активность не помешала Стил выйти замуж пять раз). В 2013 году она стала кавалером ордена Почётного легиона.