На «Порт-Петровские Ассамблеи» в Дагестане ждут музыкантов из зарубежья

Махачкала, , 12:16 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи» в 12-й раз пройдёт в городе Махачкале с 15 по 30 мая. Мероприятие объединит музыкантов из регионов России и стран зарубежья, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе министерства культуры республики.

Концерты пройдут в залах Русского и Кумыкского театров, а также на летней площадке Дагестанской государственной филармонии. В день открытия музыкального форума первый фестивальный концерт даст национальный симфонический оркестр Дагестана. В последующие две недели перед махачкалинцами и гостями города выступят знаменитые музыканты, лауреаты международных конкурсов из Санкт-Петербурга, Калмыкии и Кисловодска, а также из Великобритании, США и Чехии.

Закроет международный фестиваль своим концертом всемирно признанная американская джазовая певица Дениз Кинг. Кроме того, в заключительный день выступят трубач Виталий Головнев из Америки и музыкальное трио Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Дагестане в течение недели впервые проходил международный фестиваль национальных театров. В конкурсной программе приняли участие 18 коллективов из регионов СКФО, Калмыкии, Татарии, а также из Азербайджана и Казахстана. Спектакли были показаны на театральных площадках Махачкалы, Дербента и Избербаша.