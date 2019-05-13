Иисус-косплеер и Будда-блогер появятся в новом сезоне японского сериала

Токио, , 12:21 — REGNUM На официальном сайте японского сериала «Святые юноши» (Saint Young Men) вышел первый трейлер второго сезона. В нём Иисус Христос примеряет косплей-костюм, а Будда Шакьямуни публикует своё первое фото в Instagram.

В трейлере Иисус и Будда продолжают попадать в неловкие ситуации и решают совершить «паломничество» в Акихабару (квартал в Токио, известный большим количеством заведений для любителей аниме и манги). Сезон из десяти эпизодов будет транслироваться онлайн на сервисе Piccoma TV с 1 июня 2019 года.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Кеничи Матсуяма (Иисус Христос) и Сёта Сомэтани (Будда Шакьямуни). Автором сценария и режиссёром вновь выступает Юичи Фукуда. Напомним, первый сезон «Святых юношей» стартовал в октябре 2018 года.

Saint Young Men — манга Хикару Накамуры, первый том которой вышел в 2008 году. Сюжет произведения рассказывает о двух великих пророках Иисусе и Будде, которые решают лучше понять современный мир и начинают жить среди обычных людей. Герои снимают небольшую квартиру в Токио и ежедневно попадают в комичные ситуации, связанные с их необычным происхождением.

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