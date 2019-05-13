О чем расскажут последние серии «Теории большого взрыва»?

Бербанк, США, , 12:16 — REGNUM В сети появились кадры и описания финального сезона популярного сериала «Теория большого взрыва». Их опубликовал портал Deadline со ссылкой на телеканал CBS.

Последний, двенадцатый сезон, заканчивают два эпизода, каждый из которых длится по часу. Первый называется «Константа перемен»: он предвещает крупные новости для Шелдона (Джим Парсонс) и Эми (Маим Бялик). Пара работает над проектом супер-асимметрии, который сулит им Нобелевскую премию по физике.

Во втором эпизоде «Стокгольмский синдром», зрители в последний раз увидят основных персонажей истории. Бернадетт (Мелисса Ройч) и Воловиц (Саймон Хелберг) впервые оставят своих детей, Пенни (Кейли Куоко) и Леонард (Джонни Галецки) пытаются сохранить тайну, Шелдон и Эми держатся вместе, а Кутраппали (Кунал Найяр) заводит нового друга.

Сериал завершится 16 мая 2019 года: вслед за финальными сериями выйдет специальный выпуск телешоу, в котором актеры расскажут о секретах съемок и своих персонажах.

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«Теория большого взрыва» заканчивается спустя 280 эпизодов. Сериал выходил на экраны с 2007 года и стал культовым для гик-культуры благодаря обилию отсылок к различным фантастическим произведениям и видеоиграм, и поощрению тяги к науке. Закрытие сериала связывают с уходом из актерского состава исполнителя главной роли Джима Парсонса.