Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» удостоены премии BAFTA

Лондон, , 11:21 — REGNUM Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» были удостоены британской премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом 13 мая сообщило издание The Guardian.

Церемония награждения прошла 12 мая 2019 года в Лондоне. Шоу «Убивая Еву» победило в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана». Награды в двух последних сериалу принесли актрисы Джоди Комер и Фиона Шоу. Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в сериале Showtime «Патрик Мелроуз» главную роль, победил в номинации «Лучший актёр».

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Напомним, в основу драматического шоу «Убивая Еву» легла серия книг писателя Люка Дженнингса. Сценарий «Убивая Еву» был написан на основе произведений Эдварда Сент-Обина.

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