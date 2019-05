На выставке E3 2019 покажут новую игру об оборотне Werewolf: Earthblood

Лос-Анджелес, США, , 11:18 — REGNUM На игровой выставке E3 2019 состоится анонс игры Werewolf: Earthblood. События проекта развернутся в той же вселенной, что и предстоящая Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, сообщает PCGamer.

Полноценный релиз игры намечен на 2020 год, а на E3 станут известны первые подробности. Над Werewolf работает Cyanide Studio, а издателем выступает компания Bigben Interactive. Сообщается, что ранее игра называлась Werewolf: The Apocalypse и издавать её должна была компания Focus Home Interactive. Однако с новым издателем название сменилось на Earthblood.

По предварительной информации, Werewolf: Eartblood — это Action/RPG, рассказывающая об оборотне, который пытается спасти собственный клан. Действие игры происходит во вселенной «Мира Тьмы» (World of Darkness) — сеттинге, сочетающим городскую повседневность с магией и чудовищами. Две самые популярные настольные (а позднее и компьютерные) игры по «Миру Тьмы» — Vampire: The Masquerade и Werewolf: The Apocalypse.

Ранее разработчики из Paradox Interactive выпустили ролик, рассказывающий о Тремерах — коварных магах крови в игре Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Представители этого клана обладают целым набором способностей, позволяющих превращать собственную кровь в могущественное оружие и обращать его против врагов.

