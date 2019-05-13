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HBO опубликовал тизер финала «Игры престолов»

Культура

В кадре поклонники шоу могут видеть Арью Старк, Давоса Сиворта и Дейенерис Таргариен

Нью-Йорк, США, 13 мая 2019, 10:58 — REGNUM  Телеканал HBO традиционно опубликовал тизер-трейлер финального эпизода «Игры престолов», который выйдет 19 мая 2019 года. Ролик был опубликован 12 мая на YouTube-канале проекта.

Финальный тизер сериала показывает поклонникам, как Тирион Ланнистер идет по разрушенным улицам Королевской Гавани. В кадре можно также видеть Арью Старк, Давоса Сиворта, армию Безупречных и Дейенерис Таргариен, смотрящую на развалины столицы Семи Королевств.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что железный трон из «Игры престолов» установили на станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии метро в Москве. Этот флешмоб компания «Амедиатека» приурочила к выходу пятого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Читайте ранее в этом сюжете: Трон из сериала «Игра престолов» установили на станции московского метро

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